Найти и исправить ошибку в PHP, Джумла

ПрочееЗавершен1 заявка179 просмотров
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Была установлена галерея, после ее удаления, сайт стал невидим, админка работает. Сайт на хостинге. Нужно исправить ошибку. Оплата до 200 руб.

PHP
12 лет назад
yasa
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Огромная благодарность Сергею. Была исправлена ошибка в PHP, работоспособность сайта восстановлена в короткое время. Отлично выполненная работа!!!! За профессиональной помощью буду обращаться еще. Спасибо!
Хороший заказчик. Приятно было сотрудничать.