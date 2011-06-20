Найти и исправить ошибку в PHP, Джумла

Есть офис, расположение - г. Киев, район м. Контрактовая площадь. 2 комнаты по 18 кв. метров, одна над другой. Дыра в углу потолка (пола) есть, т.к. раньше эти комнаты были частью большей организации, и обрывки ...
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Была установлена галерея, после ее удаления, сайт стал невидим, админка работает. Сайт на хостинге. Нужно исправить ошибку. Оплата до 200 руб.
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