Переложить локальную сеть в небольшом офисе, Киев

Есть офис, расположение - г. Киев, район м. Контрактовая площадь. 2 комнаты по 18 кв. метров, одна над другой. Дыра в углу потолка (пола) есть, т.к. раньше эти комнаты были частью большей организации, и обрывки сети остались до сих пор. Есть 2 свича на 8 портов каждый, 1 свич на 5 портов (медленнее первых, лучше обойтись без него), точка доступа wi-fi, патч-корды. Нужно грамотно, недорого и по науке проложить сеть и расставить розетки - 8 в одной комнате и 4 - в другой. От исполнителя требуется умение и опыт, а также свои расходники (кабель + розетки). В идеале - в выходной.