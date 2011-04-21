Guiding установка сайта (Joomla) на локальном PC

$100
ПрочееЗакрыт3 заявки143 просмотра
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На локальной машине установлен Denwer 3 + Joomla 1.5.9

Необходим guiding - поставить и запустить из бэкапа рабочего сайта.

Joomla
12 лет назад
mr_HRD
Сергей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад