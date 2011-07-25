Нужно сделать страницу более "удобоваримой"

На нашем сайте продаётся программное обеспечение, но список возможностей столь велик, что часто посетитель просто "не осиливает" даже половины информации, порой не читая даже самого главного.

Задача - переделать страницу описания программы, придать ей "человеческий" вид:

http://botmasterru.com/more1/

При этом не отклоняться от общего стиля сайта.

Где-то добавить мини-картинок, где-то анимации, можно также в стиле опираться на следующие страницы:

http://www.botmasterru.com/tutorial_competition3/

http://www.botmasterru.com/latest_news/

(но всё равно страница описания софта должна быть в разы привлекательнее и читабельнее!)

Только для профессионалов с высокой репутацией.

Важна ОПЕРАТИВНАЯ работа, не более 2х суток (за досрочное выполнение - БОНУС).

За дополнительную плату - полный перевод на английский той же самой переделанной страницы.