Нужно сделать страницу более "удобоваримой"

$500
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок282 просмотра
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На нашем сайте продаётся программное обеспечение, но список возможностей столь велик, что часто посетитель просто "не осиливает" даже половины информации, порой не читая даже самого главного.

Задача - переделать страницу описания программы, придать ей "человеческий" вид:

http://botmasterru.com/more1/

При этом не отклоняться от общего стиля сайта.

Где-то добавить мини-картинок, где-то анимации, можно также в стиле опираться на следующие страницы:

http://www.botmasterru.com/tutorial_competition3/

http://www.botmasterru.com/latest_news/

(но всё равно страница описания софта должна быть в разы привлекательнее и читабельнее!)

Только для профессионалов с высокой репутацией.

Важна ОПЕРАТИВНАЯ работа, не более 2х суток (за досрочное выполнение - БОНУС).

За дополнительную плату - полный перевод на английский той же самой переделанной страницы.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранные исполнители
MP5
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$420
2 дня
Грамотный подход, оперативная работа! Рекомендую.
Великолепный заказчик, рекомендую!
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$400
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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