Нужна шапка для сайта

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки308 просмотров
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Здравствуйте,

Нужна картинка для шапки сайта - infodefence.ru

Размер - 900*196

На картинке должна быть надпись - Infodefence.ru(оформить красиво). Под этой надписью слова: Самоооборона с оружием.

Картинка по цветовой гамме должны подходить сайту.

Спасибо, жду ваши предложения!

12 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$11
1 день
Максимом как всегда доволеню Он предоставляет несколько вариантов. Все сделаны очень качественно. Буду рад работать с ним в будущем.
Отличный заказчик, моментальная оплата сотрудничеством очень доволен Рекомендую!
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