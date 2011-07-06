Нужно переделать дизайн действующего интернет-магазина http://voltmarket.ru Новый дизайн должен быть стильным, ярким, сочным, но в то же время четким и структурированным. Примерный ориентир в плане дизайна – vseinstrumenti.ru (но он недостаточно яркий, много белого фона). Предпочтительные ...