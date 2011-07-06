Дизайн для сайта визитки с функц. продажи 1 товар

$150
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок115 просмотров
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Необходимо создать уникальный дизайн информационного сайта визитки с функцией оформления заказа на 1 товар,в дизайне должна использоваться технология полупрозрачных ,объемных,оригинальных элементов управления, с использованием анимационных героев пример: Галлы,кот Фелекс, братья марио и т.д.в магазине будет продаваться один товар-детская игрушка. Каждый из элементов должен быть тщательно продуман, отрисован в 3д...

Дизайн должен быть полностью уникальным,неповторимым..

оплата: приватбанк

WMU

WMZ ( только для РФ)

12 лет назад
Hohmatch
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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