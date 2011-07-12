Редизайн интернет-магазина детской одежды.

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки371 просмотр
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Есть сайт магазина детской одежды, работающий на шаблоне движка webassyst.

Для этого шаблона нужен редизайн. Точнее рестайлинг:

- Поменять цветовую схему (на ваше усмотрение),с учетом тематики.

- Поменять бэкграунд картинки менюшек, поменять шапку. Предложить фон - опционально.

- Сделать несколько картинок в новой стилистике магазина (шапку ,контакты в шапке)

- В дальнейшем, в выбранном стиле нужно будет еще несколько картинок (спецпредложения,акции и т.д.)

Я предоставляю те графические файлы шаблона ,которые имеются в наличии.

Вы, после оплаты, предоставляете им замену, чтобы получился новый стиль.

Прикручивает программист - от вас требуется только дизайн.

12 лет назад
ese
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
n2j7
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$75
2 дня
Задача была сделана быстро. Изменения в проекте (возникавшие в ходе работ) выполнялись грамотно. Всем доволен.
Четкая и ясная постановка задачи, правки вносились последовательно и логично. Очень доволен. Рекомендую!
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