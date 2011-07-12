Редизайн интернет-магазина детской одежды.

Есть сайт магазина детской одежды, работающий на шаблоне движка webassyst.

Для этого шаблона нужен редизайн. Точнее рестайлинг:

- Поменять цветовую схему (на ваше усмотрение),с учетом тематики.

- Поменять бэкграунд картинки менюшек, поменять шапку. Предложить фон - опционально.

- Сделать несколько картинок в новой стилистике магазина (шапку ,контакты в шапке)

- В дальнейшем, в выбранном стиле нужно будет еще несколько картинок (спецпредложения,акции и т.д.)

Я предоставляю те графические файлы шаблона ,которые имеются в наличии.

Вы, после оплаты, предоставляете им замену, чтобы получился новый стиль.

Прикручивает программист - от вас требуется только дизайн.