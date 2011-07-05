Выполнить редизайн интернет маг-на женской одежды

На данный момент есть несколько макетов по размещению блоков на сайте. Нужно сделать дизайн-макеты по ним.

В дальнейшем будем добавлять страницы на макеты, так как ТЗ еще не полное.

Ищется интересный дизайнер (девушка предпочтительнее так как магазин для женщин) с опытом работы в графическом дизайне сайтов. Анимации и flash нет.

Стиль дизайна - минимализм: чистый, выверенный, мягкий, с четкой проработкой деталей. Как вконтакте.ру

У компании, которая делает интернет-магазин, есть своя сеть магазинов. Достаточно большой ассортимент товаров. Хорошие позиции в поисковиках, поэтому мы рассчитываем что наш интернет-магазин будет достаточно популярен среди аналогов представленных в интернет-среде.

Примеры макетов в атаче.

Более подробное ТЗ и информация о магазине после выбора исполнителя.

aleks@boronin(------)gmail.com