Разработать дизайн сайта и лого

Нужен дизайн трех внутренних страниц. PSD главной уже есть. Исходники в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип страховой компании, занимающейся узкоспециализированной деятельностью и сделать дизайн сайта в PSD (сайт не очень большой по содержанию).
Оплата поэтапная. Аванс = 1000 рублей, по факту лого еще 1000, и после дизайна сайта 2000.
Минимум три достойных варианта лого на выбор, затем доработка понравившегося.
Оценка по портфолио как сайтов, так и лого. Сроки 7 дней.
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