Разработать дизайн сайта и лого

Необходимо разработать логотип страховой компании, занимающейся узкоспециализированной деятельностью и сделать дизайн сайта в PSD (сайт не очень большой по содержанию).

Оплата поэтапная. Аванс = 1000 рублей, по факту лого еще 1000, и после дизайна сайта 2000.

Минимум три достойных варианта лого на выбор, затем доработка понравившегося.

Оценка по портфолио как сайтов, так и лого. Сроки 7 дней.