Разработать дизайн сайта и лого

$140
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок299 просмотров
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Необходимо разработать логотип страховой компании, занимающейся узкоспециализированной деятельностью и сделать дизайн сайта в PSD (сайт не очень большой по содержанию).

Оплата поэтапная. Аванс = 1000 рублей, по факту лого еще 1000, и после дизайна сайта 2000.

Минимум три достойных варианта лого на выбор, затем доработка понравившегося.

Оценка по портфолио как сайтов, так и лого. Сроки 7 дней.

Дизайн сайта
12 лет назад
gleb-web
Глеб 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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