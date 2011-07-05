Дизайн интернет-магазина, верстка для Bitrix

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок240 просмотров
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1. Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина компьютерной и бытовой техники.

2. Необходимо сверстать шаблон для bitrix. Произвести кастомизачию требуемых компонент Bitrix

3. Продвижение сайта

12 лет назад
tyanutov_v
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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