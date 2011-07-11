Копия дизайна

Спасибо за сотрудничество! Было приятно работать. Сергей знаеть чего хочет и ставит четкие задания относительно дизайна. Оплата была сделана еще до такого как был выслан макет, спасибо большое за доверие. Было легко в общении и надеюсь поработать еще с этим заказчиком!. Всем рекомендую!