Копия дизайна

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок341 просмотр
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Нужна копия дизайна только с моим наполнением

отдам предпочтение не дорогим предложениям

Поправка:

нужен дизайн с нуля

12 лет назад
seofirefox
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
olechka_dumka
Ольга 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Ольга,спасибо за разработку дизайна! Отличная работа, стоит своих денег. Моя благодарность за терпение и всегда вовремя выполненные коррекции. Был рад сотрудничать, надеюсь обращусь не один раз. Рекоммендую всем работодателям, которые ищут ответственного исполнителя и отличную работу.
Спасибо за сотрудничество! Было приятно работать. Сергей знаеть чего хочет и ставит четкие задания относительно дизайна. Оплата была сделана еще до такого как был выслан макет, спасибо большое за доверие. Было легко в общении и надеюсь поработать еще с этим заказчиком!. Всем рекомендую!