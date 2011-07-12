Доработать дизайн Wordpress

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки173 просмотра
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Нужно доработать шаблон вордпресс под тематику сайта. Требуется человек с креативным мышлением и отличным знанием вордпресс. Знание пхп приветствуется.

Связь - голосовая беседа в скайпе или майл агенте. (обязательное требование)

WordPress
12 лет назад
Vlad1974
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
wwwart
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Очень рад знакомством с таким добросовестным и профессиональным человеком.Универсализм в исполнении и настолько быстрое понимание поставленной задачи встречаются нечасто. Очень доволен выполнением. Быстро, качественно и без лишней суеты. Однозначно буду обращаться к Гергию и вдальнейшем.
четкая задача, оперативная оплата, отличный человек, однозначно рекомендую