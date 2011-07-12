Доработать дизайн Wordpress

Очень рад знакомством с таким добросовестным и профессиональным человеком.Универсализм в исполнении и настолько быстрое понимание поставленной задачи встречаются нечасто. Очень доволен выполнением. Быстро, качественно и без лишней суеты. Однозначно буду обращаться к Гергию и вдальнейшем.