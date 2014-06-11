wwwart

Георгий wwwart

 
48 летУкраина/Хуст
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Landing pages под ключ | Программирование на wordpress

Лендинги под ключ.

делаю весь цикл операций, или любые по-отдельности:

- красочный дизайн

- адаптивная верстка

- программирование под cms wordpress

- создание целей для гугл-аналитикс

- прикручивание CRM

и т.д.

отлично знаю wordpress, возможна реализация нестандартных задач, написание небольших скриптов.

Большой опыт работы с wordpress в качестве движка для любых типов сайтов (не только блогов).

Для оптимизации нагрузки на хостинг стараюсь обходиться минимумом плагинов, все прописываю собственными скриптами непосредственно в теме.

WordPress
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Отзывы заказчиков
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Настроить управление слоями яндекс карт для сайта на WP
Отличная работа
просто отличный заказчик )
Ответный отзыв
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
7 баллов
9 лет назад
Перевезти сайт с Джумлы на вордпресс с сохранением контента
Задержал проект, извинился, но сделал все достойно.
отличный, адекватный заказчик. рекомендую.
Ответный отзыв
47002
Рома 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Перенос сайта на wordpress + личный кабинет
Великолепно исполненный проект, все замечания исправлены на лету несмотря на ограниченные сроки. Буду рад продолжить сотрудничество с Георгием.
отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
readweb
36 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Wordpress тема на основе дизайна сайта
Все отлично, качественно и в срок! Спасибо
четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.
Ответный отзыв
rockfor
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
WordPress - слайдер для каждой страницы
Работа была сделана очень быстро и качественно! Рекомендую!!!!
четкая задача, оперативная оплата, рекомендую
Ответный отзыв
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10 отзывов
от $100
от 3 дней
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