Landing pages под ключ | Программирование на wordpress

Лендинги под ключ.

делаю весь цикл операций, или любые по-отдельности:

- красочный дизайн

- адаптивная верстка

- программирование под cms wordpress

- создание целей для гугл-аналитикс

- прикручивание CRM

и т.д.

отлично знаю wordpress, возможна реализация нестандартных задач, написание небольших скриптов.

Большой опыт работы с wordpress в качестве движка для любых типов сайтов (не только блогов).

Для оптимизации нагрузки на хостинг стараюсь обходиться минимумом плагинов, все прописываю собственными скриптами непосредственно в теме.