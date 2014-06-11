Landing pages под ключ | Программирование на wordpress
Лендинги под ключ.
делаю весь цикл операций, или любые по-отдельности:
- красочный дизайн
- адаптивная верстка
- программирование под cms wordpress
- создание целей для гугл-аналитикс
- прикручивание CRM
и т.д.
отлично знаю wordpress, возможна реализация нестандартных задач, написание небольших скриптов.
Большой опыт работы с wordpress в качестве движка для любых типов сайтов (не только блогов).
Для оптимизации нагрузки на хостинг стараюсь обходиться минимумом плагинов, все прописываю собственными скриптами непосредственно в теме.
Портфолио
- Лендинг Отдых в карпатах на квадроциклах358 просмотров
- Лендинг "Воздушно-пузырьковая пленка"319 просмотров
- Лендинг "Воздушно-пузырьковая пленка"263 просмотра
- Фотопрестиж205 просмотров
- Авточат159 просмотров
- СyberTox159 просмотров
- SexFiles.ru266 просмотров
- Сайт гостинницы "Гнездо Голубки"209 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа
Ответный отзыв
просто отличный заказчик )
$100
7 баллов
9 лет назад
Задержал проект, извинился, но сделал все достойно.
Ответный отзыв
отличный, адекватный заказчик. рекомендую.
$100
10 баллов
9 лет назад
Великолепно исполненный проект, все замечания исправлены на лету несмотря на ограниченные сроки. Буду рад продолжить сотрудничество с Георгием.
Ответный отзыв
отличный заказчик, рекомендую
$100
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, качественно и в срок! Спасибо
Ответный отзыв
четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.
$50
10 баллов
10 лет назад
Работа была сделана очень быстро и качественно! Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
четкая задача, оперативная оплата, рекомендую
Системы управления (CMS)
10 отзывов
от $100
от 3 дней
#156
HTML-верстка
9 отзывов
от $50
от 1 дня
#468
Веб-программирование
7 отзывов
от $50
от 1 дня
#440
Интернет-магазины
1 отзыв
от $300
от 10 дней
#245
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 7 дней
#339
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 5 дней
#839