WordPress - слайдер для каждой страницы

Здравствуйте! Требуются 4 урока работы с CMS и Вордпрессом по скайпу по 30 минут на реальном сайте. Будем менять текст, добавлять кнопки, восстанавливать картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать возможность добавлять индивидуальный слайдер для каждой страницы (не путем шорткодов).
http://www.miami-boom.com/ - на главной есть слайдер, нужно в том же стиле сделать возможность добавления своего сладйера для любой страницы (не записи)
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