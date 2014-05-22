WordPress - слайдер для каждой страницы

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки208 просмотров
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Нужно реализовать возможность добавлять индивидуальный слайдер для каждой страницы (не путем шорткодов).

http://www.miami-boom.com/ - на главной есть слайдер, нужно в том же стиле сделать возможность добавления своего сладйера для любой страницы (не записи)

WordPress
10 лет назад
rockfor
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
wwwart
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
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четкая задача, оперативная оплата, рекомендую