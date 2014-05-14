Сайт на WP из PSD

$100
Системы управления (CMS)Закрыт19 заявок217 просмотров
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Необходимо сделать и настроить тему для WP

имеется дизайн в PSD

подробности в ЛС

10 лет назад
denvep
Иван 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов
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