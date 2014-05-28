Выполнить правки на сайте

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить правки на сайте. Движок Битрикс.

1. Изменить главную страничку сайта согласно отрисованному макету

2. Около каждой модели есть кнопка «В корзину». Добавьте туда еще одну кнопку — „Купить в 1 клик“.

3. Не представляется возможным отследить в метрике нажатия на кнопки обратного звонка и купить в 1 клик, всплывающие окна должны подгружаться по отдельным ссылкам, но в таком же виде как есть сейчас.

5. Поставить на сайт Google Analytics + Модуль «Электронная торговля» в Google Analytics (как установить Электронную торговлю здесь: https://support.google.com/analytics/answer/1009612?hl=ru

6. Если раздел «Корзина» пустой, нужно разметить на нем предложение начать покупки.

7. Создать файлы для wikimart yandex market и ozon marketplace, в том числе автоматическую выгрузку и обновление.

и т.д.

ТЗ вышлю выбранному исполнителю.

10 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
SOFT-ua
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$210
2 дня
Всё на высшем уровне, как всегда! Быстро, качественно, учитывая все наши пожелания. Только положительные эмоции от работы. Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую Наталью как ответственного и понятливого заказчика!
  • Похожие заказы

  • Правки верстки + настройка WP

    Работа над сайтом sarb02.ru 1. Сделать многоуровневое меню (сейчас двух) 2. установить плагин адаптивного слайдера, которым можно управлять из админки 3. Настроить сайдбары и блоки на главной и внутренних, подробнее в ЛС Предлагайте сроки и цены в заявке

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходима консультация по друпалу

    Делаю 2ой сайт на друпале, возникает много вопросов и не понятных вещей, ищу человека, который сможет объяснить кое-какие моменты, и возможно помочь в разработке сайта (за вознаграждение разумеется)

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

    Доброго вечера, Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Нужно доработать каталог, карточку товара, корзину, процесс оформление заказа. Некоторые вещи надо сделать в первую очередь, в частности настроить генератор торговых предложений (SKU) ибо это блокирует процесс добавления товаров в каталог. На ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Допилить каталог Joomla + Vrituemart

    Добрый день! Нужен ответственный программер, готовый доделать проект +дальнейшее сотрудничество. Делался сайт на Джумле, работал фрилансер из Украины. Случилась беда, и его забрали в армию, а доделать не успел. :( ecopol.ruki-studio.ru/ Что нужно допилить? 1. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перетяжка шаблона, допиливание функционала сайта

    День добрый. Есть сайт на ВП http://obuchenie-poletam.ru/ на него нужно натянуть шаблон http://theme-fusion.com/avada/, допилить функционал в соответствии с ТЗ. Шаблон предоставлю исполнителю. ТЗ в приложении. Предоплата 50% или безопасная сделка. Платим на вебмани Z, R, киви ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • InstantCMS

    Нужно решить два вопроса: 1. Пользователь и модератор не имееют возможности добавлять объявления, хотя доступы им даны, выдается сообщение "Вы не можете добавлять объявления" 2. Нужно уменьшить глубину категорий объявлений, при этом что бы объявления не удалились, ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка по Джумла 1.5

    Необходимо настроить отправку писем на почтовые ящики менеджерам со страницы engtech.ru/vakansii/2014-04-04-13-19-13 Страницу надо прописать вручную, без обращения к админке С меня ftp и email адреса, оплата полностью после выполнения ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад