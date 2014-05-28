В видео плеер необходимо вставить рекламу от сайта tubecontext.com или от сайта teasernet.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить правки на сайте. Движок Битрикс.
1. Изменить главную страничку сайта согласно отрисованному макету
2. Около каждой модели есть кнопка «В корзину». Добавьте туда еще одну кнопку — „Купить в 1 клик“.
3. Не представляется возможным отследить в метрике нажатия на кнопки обратного звонка и купить в 1 клик, всплывающие окна должны подгружаться по отдельным ссылкам, но в таком же виде как есть сейчас.
5. Поставить на сайт Google Analytics + Модуль «Электронная торговля» в Google Analytics (как установить Электронную торговлю здесь: https://support.google.com/analytics/answer/1009612?hl=ru
6. Если раздел «Корзина» пустой, нужно разметить на нем предложение начать покупки.
7. Создать файлы для wikimart yandex market и ozon marketplace, в том числе автоматическую выгрузку и обновление.
и т.д.
ТЗ вышлю выбранному исполнителю.
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