Требуется выполнить правки на сайте. Движок Битрикс.

1. Изменить главную страничку сайта согласно отрисованному макету

2. Около каждой модели есть кнопка «В корзину». Добавьте туда еще одну кнопку — „Купить в 1 клик“.

3. Не представляется возможным отследить в метрике нажатия на кнопки обратного звонка и купить в 1 клик, всплывающие окна должны подгружаться по отдельным ссылкам, но в таком же виде как есть сейчас.

5. Поставить на сайт Google Analytics + Модуль «Электронная торговля» в Google Analytics (как установить Электронную торговлю здесь: https://support.google.com/analytics/answer/1009612?hl=ru

6. Если раздел «Корзина» пустой, нужно разметить на нем предложение начать покупки.

7. Создать файлы для wikimart yandex market и ozon marketplace, в том числе автоматическую выгрузку и обновление.

и т.д.

ТЗ вышлю выбранному исполнителю.