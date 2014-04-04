DLE - добавить видео рекламу в ролики

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки138 просмотров
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В видео плеер необходимо вставить рекламу от сайта tubecontext.com или от сайта teasernet.com

10 лет назад
aleksejdarin
Алексей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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