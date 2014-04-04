DLE - добавить видео рекламу в ролики

День добрый. Есть сайт на ВП http://obuchenie-poletam.ru/ на него нужно натянуть шаблон http://theme-fusion.com/avada/, допилить функционал в соответствии с ТЗ. Шаблон предоставлю исполнителю. ТЗ в приложении. Предоплата 50% или безопасная сделка. Платим на вебмани Z, R, киви ...
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В видео плеер необходимо вставить рекламу от сайта tubecontext.com или от сайта teasernet.com
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