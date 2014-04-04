InstantCMS

Нужно решить два вопроса:

1. Пользователь и модератор не имееют возможности добавлять объявления, хотя доступы им даны, выдается сообщение "Вы не можете добавлять объявления"

2. Нужно уменьшить глубину категорий объявлений, при этом что бы объявления не удалились, а перенеслись в оставшуюся выше категорию. Тоесть нужно оставить 3-4 уровня категорий, без потери объявлений из удаленных.

По цене сориентируйте в заявке.