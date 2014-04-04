InstantCMS

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки80 просмотров
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Нужно решить два вопроса:

1. Пользователь и модератор не имееют возможности добавлять объявления, хотя доступы им даны, выдается сообщение "Вы не можете добавлять объявления"

2. Нужно уменьшить глубину категорий объявлений, при этом что бы объявления не удалились, а перенеслись в оставшуюся выше категорию. Тоесть нужно оставить 3-4 уровня категорий, без потери объявлений из удаленных.

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10 лет назад
WebAdequate
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад