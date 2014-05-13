Доработки на сайте MODx

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок116 просмотров
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Необходимы небольшие доработки на сайтах MODx.

Сайт: http://www.geely-soyusauto.ru

Задачи:

1) настройка панели текстового редактора;

2) добавить в боковое меню (левое) в разделе "гарантия" - 2 файла в формате pdf (для скачивания)

MODX
10 лет назад
olia_solo
Ольга 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад