Натяжка на систему OpenCart

Нужно отредактировать шаблон it_university2 joomla 2.5 Привести сайт в нормальный вид по услугам "ремонт моноблоков" Повесить логотип с готовых технических на порталах можете посмотреть. Cделать нижний футер "Контакты" "Частые поломки" "Социальные сети" Слайдер по теме сайта/ Как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть сайт с готовой версткой на OpenCart и написать несколько модулей.
Модули:
1) Обратный звонок
2) Поиск товаров
3) Корзина в боковом меню
4) Заказ в сплывающем окне, простая форма регистрации через модуль Simple (уже куплен)
5) Блок скидки
6) Блок популярное
7) Блок новые поступления
8) Отзывы к товарам
9) Отзывы на сайте
10) Заказ в 1 клик
11) Похожие предложения
12) Подбор тренажера по параметрам (3 варианта в боковом меню + над каталогом)
13) Сортировка по цене
14) Обратная связь
15) Карта сайта
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