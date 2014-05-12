Натяжка на систему OpenCart

$250
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок174 просмотра
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Необходимо натянуть сайт с готовой версткой на OpenCart и написать несколько модулей.

Модули:

1) Обратный звонок

2) Поиск товаров

3) Корзина в боковом меню

4) Заказ в сплывающем окне, простая форма регистрации через модуль Simple (уже куплен)

5) Блок скидки

6) Блок популярное

7) Блок новые поступления

8) Отзывы к товарам

9) Отзывы на сайте

10) Заказ в 1 клик

11) Похожие предложения

12) Подбор тренажера по параметрам (3 варианта в боковом меню + над каталогом)

13) Сортировка по цене

14) Обратная связь

15) Карта сайта

OpenCart
10 лет назад
Sport4Fit
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$250
7 дней