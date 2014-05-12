Доработать сайт на joomla

$150
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок187 просмотров
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Нужно доработать на на cms Joomla 3:

натянуть дизайн,

доработка модуля галерея,

настройка администрирования.

за подробностями пишите на почту!!!

Joomla
10 лет назад
sozdatel
Павел 
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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