Обновить версию Joomla

На сайте установлена версия 1.х, нужно обновить ее до актуальной 3.х

Сайт-визитка, там буквально несколько страниц и простой шаблон. Главное чтобы после обновления все ссылки работали и внешний вид был такой же.

В комментариях сразу пишите цену и способы связи.

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту, только через Яндекс.Деньги