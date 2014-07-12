Сайт на Джумле или Друпал по ПСД

Есть дизайн в ПСД по слоям, есть техзадание на создание сайта. Сайт с мультиязычностью, слайдерами. Требуется корректное отображение на мобильных устройствах. В общем качественная работа.

Принципиально требований к выбору CMS нет - подойдет та, на которой можно будет правильно реализовать все задуманное из брифа.

ТЗ, скриншоты сайта прилагаю. Вопросы - В ЛС.

Предпочтение минимальным срокам и цене, должны быть подобные выполненные проекты в портфолио.