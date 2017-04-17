k_chernish

Константин k_chernish

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
KRS-WEBSTUDIO

Сделаем быстро и качественно на drupal 7:

  • верстку с PSD
  • натяжку с готовой верстки
  • напишем индивидуальные модуля
  • перенесем структуру со старого сайта
  • перенесем все материалы со старого сайта на новый

Отзывы заказчиков

enginejob
Руслан 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Интегрировать готовую верстку на Drupal
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Snake-YAVA
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Разработка сайта на Drupal 7
DrupalHTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bloodfreeman
Владислав 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$21
10 баллов
8 лет назад
Создать копию страницы с функционалом html
HTMLJavaScript
5+
Оплпта вовремя. Всегда на связи, никаких проблем не возникало. Рекомендую!
Ответный отзыв
Snake-YAVA
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$170
10 баллов
8 лет назад
Разработка сайта на Drupal
DrupalHTML
Рекомендую Константина как ответственного и грамотного специалиста. Сделал всё оперативно, всегда был на связи. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Очень понравилось сотрудничество. Всем рекомендую! Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв
loyal
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Для сайта на Drupal нужен ajax календарь
AJAXDrupal
Всё было сделано оперативно. Получил ответы на все вопросы, работаем дальше!
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству, и сам тоже буду дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
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Системы управления (CMS)
13 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
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$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга