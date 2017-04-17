KRS-WEBSTUDIO
Сделаем быстро и качественно на drupal 7:
- верстку с PSD
- натяжку с готовой верстки
- напишем индивидуальные модуля
- перенесем структуру со старого сайта
- перенесем все материалы со старого сайта на новый
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
8 лет назад
DrupalHTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$21
10 баллов
8 лет назад
HTMLJavaScript
5+
Ответный отзыв
Оплпта вовремя. Всегда на связи, никаких проблем не возникало. Рекомендую!
$170
10 баллов
8 лет назад
DrupalHTML
Рекомендую Константина как ответственного и грамотного специалиста. Сделал всё оперативно, всегда был на связи. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничество. Всем рекомендую! Надеюсь на постоянное сотрудничество.
$30
10 баллов
8 лет назад
AJAXDrupal
Всё было сделано оперативно. Получил ответы на все вопросы, работаем дальше!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству, и сам тоже буду дальше сотрудничать.
Системы управления (CMS)
13 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
6 отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга