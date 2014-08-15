Web-технолог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок186 просмотров

Привет соискателям!

Разыскивается хороший веб-технолог для долгострочной работы. Оплата попроектная. Занятость - нерегулярная (от 1 до 4 часов в сутки).

Требования:

отличное знание и владение HTML5, CSS3

навыки создания адаптивной верстки

понимание, что такое веб-стандартны, семантический код, верстка независимыми блоками

умением верстать валидно и кроссбраузерно

базовыми и выше знаниями jQuery, Javascript

опыт работы в Photoshop, которого будет достаточно, чтобы нарезать макет, изменить размер, разрешение изображений, оптимизировать графику

опыт работы от 2 лет

как минимум 5 реализованных проектов для демонстрации

опыт PHP, MySQL будет плюсом

Просьба не стучать в лс - а писать под вакансией. Желательно сразу указывать уровень соответствия навыков (построчно в процентах :-) ), желаемый уровень оплаты почасово (в разумных пределах) и скайп для связи.

Спасибо за понимание и соответствие ответов требованиям)

HTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
11 лет назад
k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт приложение для API ISP Manager+Joomla 3.3

    Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager. Задачи приложения: 1. Создание пользователя на сервере. 2. Назначение пользователю квот на HDD и БД. 3. Присвоение\создание сайта пользователя. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Серьёзное создание проекта на Wordpress срочно

    $1000

    Серьёзное создание проекта на Wordpress срочно Работа с версткой и доработка и установка различных плагинов импорт exel(уже есть готовый скрипт) Оплата 30 000 рублей. Выполнить завтра до 18 часов по Москве. Сегодня большую ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен способный PHP-шник для завершения проекта

    $250

    Для завершения проекта оперативно ищется сообразительный, способный, развивающийся разработчик на PHP. Необходимые требования и знания: - достаточный опыт разработки с PHP (включая ООП) для самостоятельной (с поддержкой) работы, - JavaScript (JQuery), MySQL, ...

    Google AdsJavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удалить вирусы с сайта joomla 2.5

    Есть сайт на джумла, бекап с акибы дам исполнителю. Требования: Обнаружена массовая рассылка электронных писем, ведущаяся из скриптов. Найти и обезвредить, так чтобы потом через неделю опять такого не случилось. Давали ...

    Joomla
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прикрутить Robokassu к интернет-магазину.

    Установил себе на сайт ИМ от http://www.ecwid.com/ Выглядит это так: http://www.smm-manager.ru/store/ нужно настроить взаимодействие с Робокассой. Самостоятельно не получается, нужна помощь специалиста. Аккаунт на Робокассе есть. Вариант№ 2 - предложить альтернативу (например установить ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт с монетизацией

    $550

    Нужно разработать скрипт - сплав социальной сети, блога, форума и партнерской программы. - Социальная сеть - упрощенная версия. Без видеоплеера, аудиоплеера и фотоальбомов. Так же без автоматического обновления контента на странице юзера ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить лайтбокс

    $50

    Настроить имеющийся на сайте (например тут: http://palvira.com.ua/katalog/5257) скрипт увеличения картинки товара при клике таким образом, чтобы он при увеличении не подгонял картинку под размер экрана, а открывал оригинальный размер картинки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшая настройка сайта

    Необходимо на сайте: umensweb.ru/test/ в разделе ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ сделать так чтобы, при нажатии на монитор страничка сайта в картинке открывалась всплывающим окном. Такая реализация есть на сайте: cosmaweb.ru А также настроить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад