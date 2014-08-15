Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager. Задачи приложения: 1. Создание пользователя на сервере. 2. Назначение пользователю квот на HDD и БД. 3. Присвоение\создание сайта пользователя. ...
Web-технолог
Привет соискателям!
Разыскивается хороший веб-технолог для долгострочной работы. Оплата попроектная. Занятость - нерегулярная (от 1 до 4 часов в сутки).
Требования:
отличное знание и владение HTML5, CSS3
навыки создания адаптивной верстки
понимание, что такое веб-стандартны, семантический код, верстка независимыми блоками
умением верстать валидно и кроссбраузерно
базовыми и выше знаниями jQuery, Javascript
опыт работы в Photoshop, которого будет достаточно, чтобы нарезать макет, изменить размер, разрешение изображений, оптимизировать графику
опыт работы от 2 лет
как минимум 5 реализованных проектов для демонстрации
опыт PHP, MySQL будет плюсом
Просьба не стучать в лс - а писать под вакансией. Желательно сразу указывать уровень соответствия навыков (построчно в процентах :-) ), желаемый уровень оплаты почасово (в разумных пределах) и скайп для связи.
Спасибо за понимание и соответствие ответов требованиям)
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