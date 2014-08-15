Web-технолог

Привет соискателям!

Разыскивается хороший веб-технолог для долгострочной работы. Оплата попроектная. Занятость - нерегулярная (от 1 до 4 часов в сутки).

Требования:

отличное знание и владение HTML5, CSS3

навыки создания адаптивной верстки

понимание, что такое веб-стандартны, семантический код, верстка независимыми блоками

умением верстать валидно и кроссбраузерно

базовыми и выше знаниями jQuery, Javascript

опыт работы в Photoshop, которого будет достаточно, чтобы нарезать макет, изменить размер, разрешение изображений, оптимизировать графику

опыт работы от 2 лет

как минимум 5 реализованных проектов для демонстрации

опыт PHP, MySQL будет плюсом

Просьба не стучать в лс - а писать под вакансией. Желательно сразу указывать уровень соответствия навыков (построчно в процентах :-) ), желаемый уровень оплаты почасово (в разумных пределах) и скайп для связи.

Спасибо за понимание и соответствие ответов требованиям)