Нужен способный PHP-шник для завершения проекта

Для завершения проекта оперативно ищется сообразительный, способный, развивающийся разработчик на PHP.

Необходимые требования и знания:

- достаточный опыт разработки с PHP (включая ООП) для самостоятельной (с поддержкой) работы,

- JavaScript (JQuery), MySQL,

- желателен опыт с какими-то API.

Проект представляет собой интерфейс для взаимодействия с API Google Adwords и Яндекс.Директ.

Нужно сделать миграцию на новые версии библиотек, дописать новые и поправить старые функции:

- аутентификация OpenAuth,

- проверить и обновить все вызовы Гугл АПИ,

- добавить несколько новых вызовов функций,

- прикрутить управление ставками.

Оценка трудоемкости работ 27-30 чч, срок зависит от вашего умения.

От вас требуется в первую очередь желание, способности и наличие времени. Любая помощь в процессе обеспчена.