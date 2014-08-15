Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager. Задачи приложения: 1. Создание пользователя на сервере. 2. Назначение пользователю квот на HDD и БД. 3. Присвоение\создание сайта пользователя. ...
Нужен способный PHP-шник для завершения проекта
Для завершения проекта оперативно ищется сообразительный, способный, развивающийся разработчик на PHP.
Необходимые требования и знания:
- достаточный опыт разработки с PHP (включая ООП) для самостоятельной (с поддержкой) работы,
- JavaScript (JQuery), MySQL,
- желателен опыт с какими-то API.
Проект представляет собой интерфейс для взаимодействия с API Google Adwords и Яндекс.Директ.
Нужно сделать миграцию на новые версии библиотек, дописать новые и поправить старые функции:
- аутентификация OpenAuth,
- проверить и обновить все вызовы Гугл АПИ,
- добавить несколько новых вызовов функций,
- прикрутить управление ставками.
Оценка трудоемкости работ 27-30 чч, срок зависит от вашего умения.
От вас требуется в первую очередь желание, способности и наличие времени. Любая помощь в процессе обеспчена.
Заявки фрилансеров
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