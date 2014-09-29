Скрипт приложение для API ISP Manager+Joomla 3.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка172 просмотра

Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager.

Задачи приложения:

1. Создание пользователя на сервере.

2. Назначение пользователю квот на HDD и БД.

3. Присвоение\создание сайта пользователя.

4. Разворачивание архива в папке сайта профиля.

5. Правка файлов в развернутом архиве.

Еще нужно написать админку для этого скрипта, что бы управлять им не с командной строки.

И т.д. детальнее уже в привате.

Joomla
11 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

KhmelnitskiyA
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$110
2 дня
Отличный специалист, рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Отличный заказчик. Рекомендую!

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KhmelnitskiyA
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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