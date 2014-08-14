WordPress поправить ошибку на сайте

Заходим например на http://lechenie-gipertonii.info/noliprel.html.

Сверху в левом сайдбаре есть "Как вылечиться от гипертонии за 3 недели самостоятельно". Нажимаем на ссылку "получите здесь" - появляется всплывающее окно.

Теперь заходим на http://lechenie-gipertonii.info/category/gipertonicheskij-kriz-kak-ego-raspoznat-i-chto-delat. Нажимаем на ссылку "получите здесь" - всплывающее окно не появляется. Зато в самом низу слева видим какую-то ерунду с крестиком. Предполагаю, что это и есть наше всплывающее окно.

На страницах и в записях всплывающее окно появляется нормально, а в рубриках - нет. Надо поправить, чтобы на страницах рубрик оно тоже появлялось.