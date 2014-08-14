Всем здравствуйте, требуется сделать партнерскую программу. Вообще в идеале можно копию сделать этого: http://www.osiaffiliate.com/demo2.htm Подключаться будет по API или предлагайте свои варианты. Смысл партнерской программы: клиент ...
Отладка почтового ящика интернет-магазина
Сайт manestet.ru на joomla
После оформления заказа на сайте, сообщение о заказе и его параметрах поступало на указанную почту. В настоящий момент заказы на почту переадресовываются не стабильно. Проблема судя по всему не в настройках Джумлы а в коде. Нужно устранить проблемму
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