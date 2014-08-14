Отладка почтового ящика интернет-магазина

Сайт manestet.ru на joomla

После оформления заказа на сайте, сообщение о заказе и его параметрах поступало на указанную почту. В настоящий момент заказы на почту переадресовываются не стабильно. Проблема судя по всему не в настройках Джумлы а в коде. Нужно устранить проблемму