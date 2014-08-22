Парсер калькулятора.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок239 просмотров

Нужно отпрасить калькулятор выкупа шин отсюда: http://www.shina-33.ru/vikup-shin.html

и сделать такой же для www.pneu.ru

11 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kagafonov
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$15
14 дней
Все отлично. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Буду обращаться еще!
Дмитрий всегда на связи. Быстро реагирует. На все уточняющие вопросы отвечает.

Заявки фрилансеров

kagafonov
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

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