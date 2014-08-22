JavaScript, JQuery, Верстка, HTML5, CSS3, Bootstrap, Node.JS
JavaScript, JQuery, Верстка, HTML5, CSS3, Bootstrap, Node.JS
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Дмитрий всегда на связи. Быстро реагирует. На все уточняющие вопросы отвечает.
Веб-программирование
1 отзыв
$12/час
от $6от 1 часа
нет рейтинга