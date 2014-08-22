kagafonov

Константин Агафонов kagafonov

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
JavaScript, JQuery, Верстка, HTML5, CSS3, Bootstrap, Node.JS

JavaScript, JQuery, Верстка, HTML5, CSS3, Bootstrap, Node.JS

JavascriptHTMLBootstrapjQueryNode.js
Отзывы заказчиков
dimas212
Дмитрий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Парсер калькулятора.
Все отлично. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Буду обращаться еще!
Дмитрий всегда на связи. Быстро реагирует. На все уточняющие вопросы отвечает.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$12/час
от $6от 1 часа
нет рейтинга