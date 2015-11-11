Повысить продажи услуг психолога через соц.сети

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки122 просмотра
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Уважаемые коллеги, добрый день!

Есть человек, который оказывает психологические услуги в СПб. Есть пара групп ВК + аккаунт.

Задача - повысить продажи посредством вконтакте (другие соц.сети тоже рассматриваем).

Ищу человека, который разработает стратегию или куплю консультации.

Всю рутинную работу сделаем своими силами.

Спасибо за внимание!

8 лет назад
kagafonov
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад