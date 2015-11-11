Собрать участников бесплатного вебинара.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо собрать аудиторию на бесплатный вебинар, порядка 100 человек. т.е 100 подписчиков. Цена работы и время исполнения можно обсудить и скорректировать.

8 лет назад
onich
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад