Привлечение подписчиков на YouTube.

$8
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется привлечь подписчиков на канал YouTube. На него залито несколько видео с тематикой путешествий. Требуются подписчики офферы / живые подписчики с активностью. Предлагайте свои варианты за 100 или 1 000 подписчиков + срок.

8$ за 500 подписчиков.

8 лет назад
evgri
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vadim1995
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$8
7 дней
Сотрудничали с Вадимом. Не хотел оставлять отзыв, но система не даёт возможность создать новый проект, пока не получен отзыв по старому. В общем, договаривались о привлечении 500 подписчиков за 8$, срок 7 дней, притом оплату договорились разбить на 2 части, половина работы - половина суммы. По срокам - было набрано чуть меньше 250 подписчиков с 17 ноября по 7 декабря 2015-го, т.е. за 20 дней, а не за 7 дней, как договаривались. Когда я понял, что по срокам получается полный бред, решил расплатиться с человеком за выполненную работу. Предложил оплатить работу ~20 способами ( WebMoney, Яндекс, Тинькофф, VisaQiwi, RBK, JC Money, Moneta.ru и еще штук 10 + касса weblancer). Вадим хотел принимать оплату только через PerfecMoney, зарегистрироваться и перевести у меня там не получилось, попробовал перевести деньги ему на мобильный телефон, но мой банк заблокировал операции на Украину. Другие способы Вадим не принял. В итоге расплатиться с ним не удалось. Итог: На контакт идёт нормально в смысле коммуникации. Сроки не соблюдает абсолютно, говорит, что нет времени и т.п. По качеству работы - качество офферов в целом, как по рынку, отписываются около 10% (волнами назад). Мобильность в выборе способа оплаты нулевая. Сотрудничать больше не планирую.
  • Похожие заказы

  • Реклама на форумах сайта/продукции

    Требуются услуга по продвижению товара/сайта по средствам общения на форумах строительных тематик, по средствам поиска подходящих тем, либо их создания для последующего обсуждения. [b]Спамеры не интересуют принципиально[/b]. Так же интересуют владельцы форумов строительных тематик для ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • PR по форумам

    Здравствуйте!  Необходимо пропиарить продукцию: "антисептики для дерева" по строительным форумам. Пиарить лучше с прокаченных аккаунтов, чтобы не вызывать подозрений.  Все должно выглядеть естественно, т.е. никакой прямой рекламы, нужно просто вступать в дискуссии и затем давать ссылки на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение в инстаграм

    Создать или откорректировать аккаунт , далее  нужны подписчики в инстаграмм, только ЦА, не собаки, не боты не офферы, Тема- продажа цветов – доставка цветов. ведение, заполнение, сообщества   https://instagram.com/florahimki.ru/ сайт www.florahimki.ru критерий – город проживания ( Подмосковные 7 городов)

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Привлечение ЦА в группу ВК

    Есть группа https://vk.com/pfmst Цель группы - принимать заявки на ремонтно-строительные работы по Казахстану и публиковать информацию обо всех профессионалах в сфере ремонта и строительства по Казахстану. Задача Сегодня: Привлечь пользователей ВК из Казахстана в группу. Также есть сайт сервис, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Администрирование паблика Вконтакте

    Всем доброго дня! Есть паблик в Вконтакте: http://vk.com/stabilis72 Тематика: строительство и ремонт.  География: Тюмень, ХМАО, ЯНАО Что хотим? Хотим видеть посты в группе. Схему придумали примерно такую: 1. Пост тематический. Вроде того, как что-то сделать или т.п.  1-2 Поста из серии ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SMM продвижение

    Нужен человек,который будет заниматься продвижением групп в основных социальных сетях(VK.FB.OK).Житель Украины. На должность ищем не просто 'шаблонного' SMM-щика,а человек,который креативно отнесется к поставленным ему задачам.Основные свои задания вы знаете,это продвижение,поиск новых подписчиков ,поддержка активности в группах. Присылайте ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно привести целевую аудиторию в группу ВК

    Есть группа ВК (магазин современных предметов интерьера). Требуется привлечение целевой аудитории. Боты не нужны! Только живые, активные подписчики (Россия, женщины от 20 лет). Предлагайте свои цены за месяц продвижения.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Пригласить людей

    1. зайдите во встречу http://vk.com/event106100109 и вступите в нее. 2. теперь разошлите приглашения вступить в эту встречу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 100 человек.  3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад