Администрирование паблика Вконтакте

Интересует привлечение офферов и живых Параметры выборки: Страна:Россия; город: Москва и Мос.обл; возраст:16-35 лет В идеале те, которые состоят в определенной группе - если можно такую выборку сделать. Проект новый и запускаем своими силами, так что бюджеты большие не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Есть паблик в Вконтакте: http://vk.com/stabilis72
Тематика: строительство и ремонт.
География: Тюмень, ХМАО, ЯНАО
Что хотим? Хотим видеть посты в группе. Схему придумали примерно такую:
1. Пост тематический. Вроде того, как что-то сделать или т.п.
1-2 Поста из серии "Смотрите какой интерьер можно бахнуть".
1 рекламный пост
можно добавить 1 пост из серии "прикольно", "смешно".
Возможно схема неправильная, рассмотрим предложения.
Тематический пост хотелось бы более-менее уникальный. Периодически сами пишем статьи, но далеко не так часто.
Рассмотрим предложения по ведению группы, ценовые предложения.
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