SMM продвижение

Нужен человек,который будет заниматься продвижением групп в основных социальных сетях(VK.FB.OK).Житель Украины.

На должность ищем не просто 'шаблонного' SMM-щика,а человек,который креативно отнесется к поставленным ему задачам.Основные свои задания вы знаете,это продвижение,поиск новых подписчиков ,поддержка активности в группах.

Присылайте свои резюме и примеры робот на почту , если же вы новичок и не обладаете подобным,но хотите быть частью нашей компании,то просто пишите немного о себе.

В сообщение обязательно оставляйте свой мобильный,это облегчит связь между нами,без всяких бесполезных переписок,что сэкономит наше и ваше время.

Оплата по договоренности,но не меньше среднего заработка,+ бонусы за хорошую работу!