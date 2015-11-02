Создать страницу в Контакте на основе нескольких примеров

Нужно новую группу Вконтакте по тематике "Потрет на заказ" раскрутить. Нужно привлечение реальных людей, желательно из регионов Санкт-Петербург и Москва, в возрасте от 18 лет. Стоимость оплаты за каждого привлеченного. Никаких ботов и методов, которые могут привести ...