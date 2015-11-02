Создать страницу в Контакте на основе нескольких примеров

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок170 просмотров
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Требуется создать страницу ВКОНТАКТЕ.  Тематика поиск моделей, модельное аг-во.

Зарегистрировать во всех тематических группах по списку - порядка 2тыс

Наполнить контентом. (материал из аналогичных страниц, будет предоставлен список)

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8 лет назад
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад