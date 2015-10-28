Раскрутить группу Вконтакте

Нужно новую группу Вконтакте по тематике "Потрет на заказ" раскрутить. Нужно привлечение реальных людей, желательно из регионов Санкт-Петербург и Москва, в возрасте от 18 лет.

Стоимость оплаты за каждого привлеченного.

Никаких ботов и методов, которые могут привести к блокировке группы.