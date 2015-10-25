Требуется ежедневное размещение объявление на АВИТО avito.ru

Ищу фрилансера профессионала, который будет ежедневно постить объявления на авито только в двух городах РФ в г.МОСКВА и г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Объявление должен быть на тему «Готовый бизнес» ( в каталоге Avito: /Вид бизнеса/Готовый бизнес )

Соответственно чтобы вы зарабатывали намного больше вы можете в день публиковать по несколько видоизмененных объявлении, главное чтобы объявление не попадали в бан ( т.к. я плачу деньги за объем размещенных и работающих объявлении)

С вас:

1. Обязательно знание условий размещения на Авито – чтобы объявлении не попали в бан. Изначально я предоставляю вам 8-минутный видеоматериал своего бизнеса после просмотра вы составляете собственный текст для публикации на сайт AVITO ( текст должен быть составлен так чтобы посетитель с мог ссылаться на меня, на мои контакты или на мой сайт )

2. Ежедневно предоставлять мне список ссылок по размещенным объявлениям. Именно по ним я буду ориентироваться на сумму выплаты.

После того как объявление пройдет модерацию и будут на сайте без блокирования я произвожу оплату (если объявление не прошло модерацию или заблокировано ,то оно не считается сделанным.)

На будущее если РЕЗУЛЬТАТ оправдает ожидание готов работать с Вами на постоянной основе т.к. ниша моей деятельности совсем новая и не конкурентная. С увеличением своих продаж я готов переключиться и в другие города РФ и соответственно для вас это большая возможность увеличить свои заказы и зарабатывать ещё больше денег.

В комментариях пишите свою цену за одно объявление, а так же свои контактные данные: телефон, email, skype и ссылку VK.

Оплату произвожу через СберБанк или через QIWI– кошелек.