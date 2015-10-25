Есть продукт по здоровью. Нужно пооставлять коменты на разных ресурсах: форумы, блоги и пр., где обговариваются похожие вопросы. Форумы и блоги находить по семантичному ядру. Семантическое ядро предоставлю. Оплата 0.5 за пост. Бюджет 40 у.е. Оставлю хороший отзыв.
Требуется ежедневное размещение объявление на АВИТО avito.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу фрилансера профессионала, который будет ежедневно постить объявления на авито только в двух городах РФ в г.МОСКВА и г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Объявление должен быть на тему «Готовый бизнес» ( в каталоге Avito: /Вид бизнеса/Готовый бизнес )
Соответственно чтобы вы зарабатывали намного больше вы можете в день публиковать по несколько видоизмененных объявлении, главное чтобы объявление не попадали в бан ( т.к. я плачу деньги за объем размещенных и работающих объявлении)
С вас:
1. Обязательно знание условий размещения на Авито – чтобы объявлении не попали в бан. Изначально я предоставляю вам 8-минутный видеоматериал своего бизнеса после просмотра вы составляете собственный текст для публикации на сайт AVITO ( текст должен быть составлен так чтобы посетитель с мог ссылаться на меня, на мои контакты или на мой сайт )
2. Ежедневно предоставлять мне список ссылок по размещенным объявлениям. Именно по ним я буду ориентироваться на сумму выплаты.
После того как объявление пройдет модерацию и будут на сайте без блокирования я произвожу оплату (если объявление не прошло модерацию или заблокировано ,то оно не считается сделанным.)
На будущее если РЕЗУЛЬТАТ оправдает ожидание готов работать с Вами на постоянной основе т.к. ниша моей деятельности совсем новая и не конкурентная. С увеличением своих продаж я готов переключиться и в другие города РФ и соответственно для вас это большая возможность увеличить свои заказы и зарабатывать ещё больше денег.
В комментариях пишите свою цену за одно объявление, а так же свои контактные данные: телефон, email, skype и ссылку VK.
Оплату произвожу через СберБанк или через QIWI– кошелек.
- Похожие заказы
- $40Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо продвинуть новую платформу по поиску профессионалов в IT в соц сетях (Фэйсбук, Твиттер, Линкдин) а также SEO направленность - рынок Великобритании thelastworkingday.comСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть группа в контакте. Требуется SMM: Тематика - доставка цветов. Нужно реализовать регулярную публикацию контента, продумывать механику конкурсов и акций, ее реализовывать. Цель: увеличить количество продаж по переходам из группы. Привлечь новых подписчиков. [url=http://vk.com/anneyes1]http://vk.com/anneyes1[/url]Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна делать интересные посты вконтакте, требуется для интернет магазина, выкладывать надо будет приколы,луки, женские цитаты вести интересный контент Пишите цену и сколько постов входят, скидывайте примеры ведения групп, желательно женские тематикиСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Мне необходимо продвинуть группу в ВКонтакте. Тематика: постройка коттеджей по Москве и Московской области.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно раскрутить на форумах, о Volvo авто сервис, разумные посты с непрямой рекламой. Оплата по факту, через ЯД или на картуПриват банка если вы с УкраиныЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить в круги google+ порядка 5000 тыс чел, источники будут указаны. в день нужно будет добавить по 500 человек. Указывайте вашу цену за 5000 чел. Вопросы в PMСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть текст с инфо об акции. Ссылка на сайт. Текст нужно донести до как можно большего числа потенциальных покупателей по Украине. Люди должны увидеть баннеры на главной странице - 1010.kiev.ua Готов на разные варианты !Закрыт8 лет назад
- $40
На данный момент требуется создать группу ВК прикрепленную к сайту www.birzha-n.ru с целью рекламы объектов недвижимости и набора кадров на работу(2-е даже важнее) с постоянными обновлениями и фишками. Например опросниками и вопросами о работе, с ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить постинг новостей в соцсети (твиттер, одноклассники, вконтакте)Закрыт8 лет назад