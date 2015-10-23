Создать группу ВК с 10тысячами подписчиков со ссылкой на сайт с продв.

На данный момент требуется создать группу ВК прикрепленную к сайту www.birzha-n.ru с целью рекламы объектов недвижимости и набора кадров на работу(2-е даже важнее) с постоянными обновлениями и фишками. Например опросниками и вопросами о работе, с возможностью оставления заявок на приглашение на собеседование или подбор офиса в аренду. Надо понимать, что сайт сейчас несет функции сайта-визитки. Поэтому группа должна быть очень живой. Со своей стороны могу высылать опросники, фотографии, видео.. И .т.д. Но большая часть информации для заполнения должна быть про статистику рынка недвижимости и молодежи в этой профессии. 10тыс.подписчиков. Возраст аудитории18-33года. Напишите, если потребуется логотип и т.д.