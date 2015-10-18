Instagram маркетинг

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок296 просмотров
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Проекты по продвижению аккаунтов в инстаграм.

Необходимо собирать целевую аудиторию инстаграм (парсинг и ручная работа)

Проводить конкурсы, мероприятия в инстаграм.

Искать аккаунты рекламодателей и проводить с ними переговоры.

ОПЫТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Ищем исполнительную девушку, которая желает развиваться в данном направлении маркетинга.

8 лет назад
antoshhh
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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