Раскрутка и ведение группы vk

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Требуется раскрутка и ведение группы вконтакте. https://vk.com/imsdm

Необходимо подобрать и разместить 20 тематических статей, а также накрутить 500 (живых) человек.

Также рассмотрю вариант без накрутки пользователей.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение в Вк и Фб.

    Интересует продвижение в Вк и Фб.   Украина, по критериям.   Прошу указать, какие услуги вы оказываете, стоимость, гарантии и отзывы от других пользователей на любом ресурсе.  Спасибо.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскрутка группы

    $50

    Необходимо привлечение ЖИВЫХ подписчиков по определенным критериям, таргетинг Москва и область,. Группа Лечение гепатита. Оплата за каждые 500 участников. Возможно постоянное сотрудничество. Никаких офферов и прочих накруток! Пишите стоимость и какими технологиями будете пользоваться.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продвижение группы VK

    Требуется профессионал для продвижения группы в VK  Направление-туризм Необходима настройка таргетированной рекламы Необходимо добавление новых подписчиков в группу Возможно + ведение самой группы

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны подписчики.

    Всем привет. Нужен максимальный трафик. Не имеет значения источник соц сети, директ, гугл, что угодно. Рассмотрим все предложения. Начинаем с небольших инвестиций, если видим очевидный результат, наращиваем обороты. Если Вы специалист в привлечении трафика, то ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать объявление в соц сетях FB VK

    Для турагентсва требуется исполнитель для создания объявлений в соц сетях FB VK   требование :   1)  исполнитель должен быть с  креативным мышлением   2) объявление должны быть результативными   3) предоставить пример работ

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Специалист по общению с клиентами в интернете

    [b]Skyeng[/b] — крупнейшая онлайн-школа английского языка в Восточной Европе: современные учебные программы, собственная интерактивная платформа, 300 преподавателей со всего мира и более 2300 учеников. Мы растем и у нас открыта позиция специалиста по общению с клиентами ...

    Социальные сети (SMM и SMO)32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад