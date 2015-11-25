SMM для FMSG бренда

Здравствуйте! Требуется раскрутка и ведение группы вконтакте. https://vk.com/imsdm Необходимо подобрать и разместить 20 тематических статей, а также накрутить 500 (живых) человек. Также рассмотрю вариант без накрутки пользователей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня, господа Фрилансеры!
Нужно продвижение бренда в основных социальных сетях: ВК, ФБ, ОД, Instagram.
Необходимо наполнение контентом, привлечение подписчиков, настройка рекламных кампаний.
Полное обслуживание.
Ищем человека для долгосрочного сотрудничества.
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