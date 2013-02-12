Необходимо продвижение в Фейсбук и Инстаграм, продвижение с нуля. Тематика недвижимость. Присылайте Ваши заявки.
- Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброй ночи. Нужен корпоративный двуязычный сайт для смм агентства. Бюджет не большой. Сайт каталог без заморочек. Ждем ваших предложиений.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго дня, уважаемые коллеги. Нужно разработать точно такой же сайт https://stevita.ru/ только в других цветах. Структура должна быть такая же, как здесь. Проект достаточно срочный, поэтому просьба писать отклики только тем, кто может оперативно начать работу.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $200
Необходимо продвинуть проект в основных социальных сетях. Тема финансовый сектор, кредитование частных лиц а так же страхование жизни. Рассматриваю предложения только от специалистов с портфолио и отзывами.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать лендинг. Тема лендинга рекламные услуги. Домен, хостинг есть. Нужна качественная разработка.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня, господа Фрилансеры! Нужно продвижение бренда в основных социальных сетях: ВК, ФБ, ОД, Instagram. Необходимо наполнение контентом, привлечение подписчиков, настройка рекламных кампаний. Полное обслуживание. Ищем человека для долгосрочного сотрудничества.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, уважаемые Коллеги! Необходимо доработать уже существующий сайт. Сайт создан на основе шаблона. CMS joomla Вот список того, что необходимо сделать: 1. Сайт нормально не отображается в интернет эксплоуэре. Нужно решить эту проблему. 2. Перевести меню администратора на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые коллеги! Необходимо визуализировать в 3D ванную и кухню, примеры прилагаются. Визуализации необходимы для дальнейшего использования в полиграфии, на сайте и т.д. Всего будет 8 макетов. Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам. ...3D-графика16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать коробку в 3D. Задание внизу. Жду информацию по срокам и стоимости. коробка с новогодним подарком. сверху веточки ели и несколько новогодних шаров. ...3D-графика8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать сайт на Joomla на основе данного шаблона http://demo.gavick.com/joomla15/aug2010/ Никаких особенных функций не предусмотрено. Единственное необходима наличие кнопок ВК и Фейсбук. Интересует стоимость данной работы и сроки исполнения. Доменное имя и ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад