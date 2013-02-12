erste-ad

Коваль erste-ad

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка сайта

    Доброго дня, уважаемые коллеги.  Нужно разработать точно такой же сайт https://stevita.ru/ только в других цветах. Структура должна быть такая же, как здесь.  Проект достаточно срочный, поэтому просьба писать отклики только тем, кто может оперативно начать работу.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение в социальных сетях

    $200

    Необходимо продвинуть проект в основных социальных сетях. Тема финансовый сектор, кредитование частных лиц а так же страхование жизни.  Рассматриваю предложения только от специалистов с портфолио и отзывами.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SMM для FMSG бренда

    Доброго дня, господа Фрилансеры!  Нужно продвижение бренда в основных социальных сетях: ВК, ФБ, ОД, Instagram.  Необходимо наполнение контентом, привлечение подписчиков, настройка рекламных кампаний.  Полное обслуживание.  Ищем человека для долгосрочного сотрудничества.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка сайта на joomla

    Добрый день, уважаемые Коллеги! Необходимо доработать уже существующий сайт. Сайт создан на основе шаблона. CMS joomla Вот список того, что необходимо сделать: 1. Сайт нормально не отображается в интернет эксплоуэре. Нужно решить эту проблему. 2. Перевести меню администратора на ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 3D-визуализация кухни и ванной

    Добрый день, уважаемые коллеги! Необходимо визуализировать в 3D ванную и кухню, примеры прилагаются. Визуализации необходимы для дальнейшего использования в полиграфии, на сайте и т.д. Всего будет 8 макетов. Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам. ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание 3D-коробки

    Необходимо нарисовать коробку в 3D. Задание внизу. Жду информацию по срокам и стоимости. коробка с новогодним подарком. сверху веточки ели и несколько новогодних шаров. ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на основе шаблона Joomla

    Необходимо разработать сайт на Joomla на основе данного шаблона http://demo.gavick.com/joomla15/aug2010/ Никаких особенных функций не предусмотрено. Единственное необходима наличие кнопок ВК и Фейсбук. Интересует стоимость данной работы и сроки исполнения. Доменное имя и ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rostislav_15
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на joomla
Рекомендую
Очень хороший специалист. Выполнил всю работу за 1 день и в два раза дешевле чем предлагали другие. Всем советую. Не пожалеете.
Ответный отзыв
verstkach
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Разработка корпоративного сайта
Отличный заказчик. Своевременная оплата, всегда на связи, приятный в общении. По необходимости будем сотрудничать.
Юрий предложил сделать сайт за хорошую цену. С задачей справился мастерски, я очень доволен. Имею большой опыт работы с фрилансерами, и всегда приятно быть приятно удивленным :) Планирую работать в дальнейшем и по другим проектам.
Ответный отзыв
cordina1948
Александр 
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
2 балла
8 лет назад
Разработка сайта
Советую не иметь дело с этим ,так называемым заказчиком, это посредник причем не первый,сайт был сделан согласно тех задания http://new.cordinal.info/ перестал выходить на связь и закрыл проект, графику и контент в полном объеме не предоставлен Оплата в полнлм объеме не произведена!!! Прочитал ответный отзыв ,какой-то детский лепет, подтверждающее все вышеизложенное
Я конечно сам виноват, что доверился исполнителю, который за 8 лет в сервисе получил только 2 отзыва... Была поставлена четкая задача сделать точно такой же сайт https://stevita.ru/ для другого клиента. Не нужно было ничего изобретать, просто сделать копию, вот то, что по факту мы получили http://new.cordinal.info/index.php/ru/ Но даже не профессионализм исполнителя, не самое главная причина, по которой не стоит с ним работать. Самое главное - это неадекватность человека. Мы рекламное агенство, и после того как был выбран данный исполнитель, я передал его нашему менеджеру. Они продолжали общение по техническим вопросам. Рассказываю хронологию событий: - в пятницу 27 мая после полученного сырого варианта сайта, был дан ряд правок и пожеланий - на протяжении 5 дней была полная тишина, письмо с ответом о получении правок, программист не потрудился отправить - 2 июня он прислал еще одну версию сайта (после 5 дней молчания, у многих заказчиков бы за это время сердце было уже в пятках, ему же никто даже замечания не сделал) - 2 июня мы ему ответили, что смотрим и напишем что нужно будет поправить - 3 числа он уже присылает письмо с гениальным вопросом "И что?" писать приветствие данный человек, не в одном письме не удосужился. - Клиент в это время еще не выслал никаких правок, но программист, который вначале 5 дней молчал, от нас требовал молниеносного ответа - 4 июня в субботу, произошло самое потрясающее. Александр, вместо того, чтобы спокойно ждать понедельника, рабочего дня. В 9.00 утра в субботу звонит клиенту по номеру телефона, который мы дали для контактов на сайте. Он звонит ошарашенному человеку, и начинает требовать оплату за сайт. При этом рассказывает ему, что вот он фрилансер и мы его взяли подрядчиком. Озвучивает клиенту сумму за которую мы с ним договорились. И ведет себе неадекватно. К нашему счастью, клиент человек нормальный и мы дальше продолжаем работу по другим проектам. А вот Александр исполнитель потрясающий. Если хотите, чтобы у Вас случилось, что-то подобное, выбирайте данного фрилансера. Отзыв негативный вначале не хотели писать, но после того, как Александр первый это сделал, молчать уже сил не было. Кстати предоплату 30% от суммы заказа, Александр успешно получил, и не смотря на полное неисполнение заказа, обратно мы ее не требуем.
Ответный отзыв
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Продвижение в социальных сетях
Очень хороший заказчик. Работали по нескольким проектам. Все отлично.
Сотрудничаем уже не первый раз. Работать с Александром приятно. Поставленные задачи выполняет, на связи каждый день. Будем продолжать работу.
Ответный отзыв
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$1000
10 баллов
8 лет назад
SMM для FMSG бренда
Супер заказчик. Проект планировался на 300 долларов а получилось в 3 раза больше. Оплата в срок. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Толковый специалист. Все что обещал сделал в срок, продолжаем работу.
Ответный отзыв