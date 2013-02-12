Доброго дня, уважаемые коллеги. Нужно разработать точно такой же сайт https://stevita.ru/ только в других цветах. Структура должна быть такая же, как здесь. Проект достаточно срочный, поэтому просьба писать отклики только тем, кто может оперативно начать работу.