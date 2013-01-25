3D-визуализация кухни и ванной

Добрый день! Есть дизайн обложки dvd-курса: http://internet-zadanie.ru/img/dvd.jpg Мне сейчас нужна следующая обложка - "Бизнес на рерайтинге" т.е. это тоже курс по печатанию текстов, только уже с точки зрения бизнеса - т.е. как делать это чужими руками. Хотел узнать, сможете ли ...