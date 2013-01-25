3D-визуализация кухни и ванной

задача - размещение online модели чашки на сервисе sketchfab.com требуется переделать модель чашки из max в 3ds, внутреннее дно сделать выгнутым, как в бокалах (сейчас оно плоское), поработать с прозрачностью, выложить на sketchfab.com должно красиво ...
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Добрый день, уважаемые коллеги!
Необходимо визуализировать в 3D ванную и кухню, примеры прилагаются. Визуализации необходимы для дальнейшего использования в полиграфии, на сайте и т.д.
Всего будет 8 макетов.
Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам.
Спасибо!
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