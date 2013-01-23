Требуется восстановить поврежденный файл 3ds max

Здравствуйте друзья! Требуеться смоделировать не сложную фигуру в 3dmax и передать готовый файл 3ds ну или любой который поддерживает 3dmax. Фигура в приложении, надпись трогать не нужно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо восстановить 3 важных файла формата .max
Файлы прикрепляю
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