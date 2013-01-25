Стильные 3d кнопки под наклоном

$30
3D-графикаЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Сайт бизнес-каталог «Компании Украины» uacompany.smartdesign.by. — главная и 6 рубрик.

Даю вариант примерный.

Хочется увидеть стильное решение , наклон, проекция, фон самой кнопки.

Утверждаем вид.

Накладываем 6 тематичных пиктограмм с определенными цветами.

Варианты предоставлять как в исходнике - т.е. в контексте сайта.

Финиш задания: 6 файлов .

11 лет назад
koks-nfs
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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