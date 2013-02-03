Создать 3D модель по описанию.

Нужно смоделировать робота по следующей схеме:

- колесное круглое основание с 2 ведущими и одним поворотным колесом сзади

- высокий, довольно узкий корпус круглого сечения или прямоугольного со скругленными углами

- корпус сужается от основания к верхней части

- в верхней части корпуса расположен ноутбук, утопленный в корпус таким образом, чтобы задняя часть экрана была совмещена с задней стенкой корпуса робота/ остается доступ к клавиатуре, она расположена горизонтально, в виде утопленной "полочки"

- по бокам, в верхней части корпуса, закреплены 2 руки (примерно как тут http://www.theblaze.com/wp-content/uploads/2013/01/inmoov_2.jpg)

- высота корпуса должна быть такой, чтобы руки не волочились по земле

- в верхней части корпуса, на месте "головы", расположен датчик Kinect