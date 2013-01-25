Редизайн обложки для видео-курса

Добрый день!

Есть дизайн обложки dvd-курса:

http://internet-zadanie.ru/img/dvd.jpg

Мне сейчас нужна следующая обложка - "Бизнес на рерайтинге"

т.е. это тоже курс по печатанию текстов, только уже с точки зрения бизнеса - т.е. как делать это чужими руками.

Хотел узнать, сможете ли вы ре-дизайнуть текущую обложку? Т.е. что нужно?

- добавить "денежности" и "бизнесовости" в дизайн, например добавить мужика-бизнесмена

- изменить название курса

- чуть другая цветовая гамма (например - оранжевая)

Т.е. минимальные изменения (буквально на полчаса работы).

С уважением Иван. Буду ждать ваших заявок и предложений. Оставляйте icq для связи. Также напишите желаемую стоимость работы в рублях. Спасибо!