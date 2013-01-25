Редизайн обложки для видео-курса

3D-графикаЗакрыт4 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Есть дизайн обложки dvd-курса:

http://internet-zadanie.ru/img/dvd.jpg

Мне сейчас нужна следующая обложка - "Бизнес на рерайтинге"

т.е. это тоже курс по печатанию текстов, только уже с точки зрения бизнеса - т.е. как делать это чужими руками.

Хотел узнать, сможете ли вы ре-дизайнуть текущую обложку? Т.е. что нужно?

- добавить "денежности" и "бизнесовости" в дизайн, например добавить мужика-бизнесмена

- изменить название курса

- чуть другая цветовая гамма (например - оранжевая)

Т.е. минимальные изменения (буквально на полчаса работы).

С уважением Иван. Буду ждать ваших заявок и предложений. Оставляйте icq для связи. Также напишите желаемую стоимость работы в рублях. Спасибо!

11 лет назад
ivantext
Иван 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Анимированные 3D иконки

    Анимированные 3D иконки Работа по 3D элементарная: 1)Находите готовые модели из моего списка, в сети почти все есть 2) делаете очень короткую анимацию (28 кадров) 3) Делаете рендер 4) высылаете мне рендер и заказчик утверждает иконки 5) после ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать 3D модель по описанию.

    Нужно смоделировать робота по следующей схеме: - колесное круглое основание с 2 ведущими и одним поворотным колесом сзади - высокий, довольно узкий корпус круглого сечения или прямоугольного со скругленными углами - корпус сужается от основания к верхней части - ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип Леденец

    Нужна заставка на сайт ledenets.msk.ru прикольная, 3D, сайт категории joomla версия 1.5 ,

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смоделировать несложную фигуру

    $10

    Здравствуйте друзья! Требуеться смоделировать не сложную фигуру в 3dmax и передать готовый файл 3ds ну или любой который поддерживает 3dmax. Фигура в приложении, надпись трогать не нужно.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ЗD-визуализация дизайна интерьера квартиры

    Здравствуйте, необходимо выполнить 3D визуализацию дизайна интерьера квартиры в современном стиле (кухня-гостиная, коридор, спальня, сан узел), площадь указанных помещений около 45 м2. Имеется подробное ТЗ и эскизные проект. Дизайн есть, нужна только визуализация! Пожалуйста сразу указывайте ...

    3D-графика20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн-проект фасада магазина

    $100

    Дизайн-проект фасада магазина. Требуется предложить концепцию оформления ювелирного магазина с учетом комментарий. Дизайн необходимо выполнить в 3DMax (или аналогичная) с оригинальным решением оформления. Комментарии после просмотра портфолио. design(эт)montazh-city(поинт)ru

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимация всадников на лошади

    $500

    Требуется сделать 15-20 отличающихся друг от друга всадников, скачущих на лошади, бюджет 500 долларов. То есть это предложение только для тех у кого такой всадник в наличии уже есть (или знает где его достать) - потому ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сохранить в старую версию

    Добрый день, фриланскры. Мне нужно сохранить несколько файлов сделанные в 3 d max 2012 в более старой версии, так чтобы они открывались в 3d max 2010. Стоимость 1.5 у.е. Подробности в личку.

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Импорт 3DMax -> AWD

    Нужен человек, который делал импорт анимации из 3DMax в AWD (родной формат Away3D). Нужно показать, как это делается. Оплата - веб-мани или, если с Украины, могу на карточку перевести. Мой скайп starni27

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад